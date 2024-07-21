Підготовка до Олімпіади: Надаль прикро поступився у першому для себе фіналі за два роки

Рафаель Надаль ніяк не може повернутися на топ-рівень після важкої травми коліна. Іспанець був близьким до титулу в Бостаді, але у вирішальний момент провалився.

На початку цього року Рафаель Надаль нарешті повернувся на корт після важкої травми. Легендарний тенісист у січні 2023 року пошкодив коліно, пише 24 Канал.

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Втрачений шанс

Втім повернутися на топ-рівень протягом 2024 року Рафа ніяк не міг та в основному вилітав на ранніх стадіях. Крім того, через травму Надаль вимушений був пропустити Вімблдон.

А ось на ґрунтовому змаганні ATP250 у шведському Бостаді Рафаель зміг нагадати себе колишнього. Надаль пройшов чотирьох опонентів та вийшов у перший для себе за останні два роки фінал.

Там його суперником стала перша ракетка Португалії Нуну Боргеш, який йде 51-им в рейтингу WTA. Надаль вважався фаворитом у цій битві, проте не зміг дотягнутися до трофея.

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Боргеш показав потужну гру та впорався з іспанцем менш ніж за півтори години – 6:3, 6:2. Нуну лише раз допустився подвійної помилки, але зміг подати два ейси.

Таким чином, Надаль впустив можливість взяти перший трофей за два роки. Востаннє Рафаель був у фіналі на Ролан Гаррос-2022, де він розібрався із Каспером Руудом. Тепер іспанець зосередить всі сили на підготовці до олімпійського турніру.