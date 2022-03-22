Характер травми говорить про те, що іспанець точно пропустить найближчі 4 – 6 тижнів і поки не зрозуміло, які грунтові турніри він зможе зіграти.

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"Це погані новини і я не очікував цього. Я спустошений і засмучений, тому що після такого чудового старту сезону, я підійшов до дуже важливої частини сезону з дуже хорошими відчуттями та результатами. Але ей, у мене завжди був дух боротьби та подолання складнощів і тепер я наберуся терпіння і старанно працюватиму після одужання. Хотів би подякувати всім за підтримку", – написав Надаль у своїй заяві.

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