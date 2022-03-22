Характер травми говорить про те, що іспанець точно пропустить найближчі 4 – 6 тижнів і поки не зрозуміло, які грунтові турніри він зможе зіграти.
Дивіться також Цуренко пробилась у фінал кваліфікації у Маямі: наступна зустріч проти росіянки
"Це погані новини і я не очікував цього. Я спустошений і засмучений, тому що після такого чудового старту сезону, я підійшов до дуже важливої частини сезону з дуже хорошими відчуттями та результатами. Але ей, у мене завжди був дух боротьби та подолання складнощів і тепер я наберуся терпіння і старанно працюватиму після одужання. Хотів би подякувати всім за підтримку", – написав Надаль у своїй заяві.
Рекордна серія Надаля
- Надаль розпочав 2022 рік з рекордної переможної серії. Легендарний іспанець тріумфував на турнірах у Мельбурні та Акапулько, а також переміг на першому Грендслемі 2022 року – Australian Open.
- У березні Надаль крокував до 21-ї поспіль перемоги у 2022 році. Але його зупинив американський тенісист Тейлор Фрітц, що здобув перемогу у трьох сетах.
- Попри поразку у фіналі, Надаль зміг піднятися у топ-3 світового рейтингу. Проте найближчим часом на корт не вийде.