Наче американські гірки, – Світоліна прокоментувала вольову перемогу на турнірі у США

Еліна Світоліна на вольових здолала румунку Сорану Кирстю в 1/16 фіналу WTA 1000 в Індіан-Веллс. Перша ракетка України прокоментувала складну перемогу.

"Потрібно було боротись за кожне очко"

31-річна Сорана Кирстя створила багато проблем українській тенісистці. Еліна Світоліна поділилась враженнями від поєдинку, зазначивши, що румунка провела дивовижний матч.

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Відзначимо, що тенісистки провели на корті 2 години 33 хвилини. Лише тай-брейк у третьому сеті визначив тріумфаторку поєдинку.

Одеситка порівняла цю складну зустріч із американськими гірками, де вона намагалась знайти свою гру. Однак Еліна не приховує щасливих емоцій.

Я хотіла краще зіграти у першому сеті. У мене були шанси взяти цю партію, але я не змогла зіграти так, як хотіла. Потрібно було боротись за кожне очко. Сорана провела неймовірний матч. Я щаслива, що змогла перемогти,

– розповіла українка.

Українська тенісистка рада знову повернутись в Індіан-Веллс. Еліна зазначила, що це місце для гри у теніс, де відчуваєш неймовірні емоції, коли виходиш грати для глядачів, які повернулись на трибуни.

Відео щасливих емоцій Світоліної