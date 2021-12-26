М'ясорубка у телефонній будці, а не бої: відео, як російський промоушен "з'їхав із глузду"

Російський промоушен вигадав, як привернути ще більше уваги до боїв. Вони провели турнір, де немає звичайного рингу.

Смертельний турнір

Російський інтернет промоушен Punch Club провів нетрадиційний турнір, який виклав неоднозначні емоції зі сторони фанатів боїв. На відео у ютубі видно, що замість традиційного рингу стоїть телефонна будка.

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Саме у неї заходить бійці та ледь не вбивають один одного голими кулаками та ліктями. Спортсмени перебувають впритул один до одного, тому це ще збільшує ризик нанесення серйозних травм.

Такий поєдинок триває три раунди по одній хвилині. Він більше схожий не на бій, а тотальне побиття. Здається, що росіяни вже зовсім втратили здоровий глузд у гонитві за популярністю та славою.

Нагадаємо, що у влітку 2021 році український боксер Денис Берінчик провів бій на голих кулаках проти Артема Лобова. Для українця такий двобій був новим досвідом.

Протистояння відбувалось чотири раунди, коли суддя вдруге відрахував Лобову нокдаун. На наступний раунд суперник Берінчика вже не вийшов, тому Денис здобув перемогу технічним нокаутом.

Відео боїв у телефонній будці