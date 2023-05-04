М'ячі на підтримку захисників: як волонтери-гольфісти об'єдналися навколо благодійного проєкту

Фонд BGV та гольф-клуб Lisnyky Golf & Villas реалізовують в Україні благодійний проєкт для підтримки ЗСУ. Партнери виготовили унікальну колекцію м’ячів для гри у гольф з тематичними дизайнами. 40 гривень із продажу кожного м’яча будуть перераховані на підтримку захисників України.

Ідея проєкту зародилася цієї весни у команди волонтерів. Керівник гольф-клубу Lisnyky Golf & Villas Олександр Денискін спільно з іншими колегами по спорту є також волонтерами Благодійного фонду BGV. У березні вони саме були задіяні у різноманітних проєктах фонду в рамках підтримки українських військових.

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"Нас надихало те, як спортивна спільнота підтримує українську армію – від боксерів і до футболістів: всі ті проєкти, збори, результати. Ми подумали, а чому б не реалізувати благодійну ініціативу серед гольф-спільноти? Хотілося зачепити саме нашу вузькопрофільну аудиторію. Це лише здається, що в Україні дуже мало людей грають в гольф. Насправді ж це тисячі – як акредитованих гольфістів, так і аматорів, які люблять цей вид спорту. Так з’явилася ідея, яка за короткий термін переросла у партнерство фонду BGV та гольф-клубу Lisnyky Golf & Villas, а також у понад 5000 брендованих м’ячів", – згадує Олександр.

До проєкту підійшли відповідально. Партію м’ячів благодійники замовили у японської компанії Srixon, яка на сьогодні є однією із лідерів серед виробників спортивного обладнання у гольфі. М’ячі цього бренду мають найбільшу кількість патентів у світі.

"Це не бутафорні вироби, а справжні якісні гольф-м’ячі. Що важливо: дизайн нанесено не зверху, а під міцне прозоре акрилове покриття. Тобто навіть якщо ви будете грати цими м’ячами, дизайн не пошкодиться, і всі ті малюнки, які ми нанесли на виріб, збережуться навіть при механічному впливі. Перевірено мною особисто під час гри", – зауважив Олександр Денискін.

Перша партія, яку виготовили спільно з партнерами організатори проєкту, – складає понад 5000 м’ячів: 1700 наборів по 3 вироби в кожному. За словами благодійників, гольф-спільнота активно підтримала ініціативу: вироби розлітаються дуже швидко. Надалі благодійники планують розширювати ініціативу, щоб підключати до підтримки України міжнародну гольф-спільноту. Почати планують з Америки, де знайшли партнерів та є попит.

"Були ті, хто купував по 10 м’ячів одразу. Коли ми питали, для чого так багато, нам відповідали, що це – сувеніри закордонним друзям-гольфістам із закликом підтримати Україну. Звідси виникла ідея масштабувати проєкт. Тому наступним етапом буде виготовлення другої крупної партії гольф-м’ячів і передача їх для благодійної реалізації за кордоном. Лише уявіть, за даними міжнародної федерації гольфу (IGF), хоча б раз на рік ключку в руки беруть приблизно 450 мільйонів осіб. Тут масштабуватися і масштабуватися", — говорить Олександр Денискін.

За виручені кошти організатори планують придбати квадрокоптери для підрозділу батареї управління та артилерійської розвідки МОУ.