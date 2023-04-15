Мудрик зробив другий асист за Челсі, але це не допомогло команді виграти в АПЛ: відеоогляд матчу

Френк Лемпард довірив українцю місце в основі на непросту гру проти Брайтона. Михайло допоміг господарям відкрити рахунок, але підопічні Де Дзербі змогли здобути вольову перемогу.

Челсі – Брайтон 1:2

Голи: Галлахер, 13 – Велбек, 42, Енкісо, 70.

В чемпіонаті Англії настала пора для 31 туру АПЛ. На суботу були винесені сім поєдинків. Центральним можна назвати битву Челсі та Брайтона в Лондоні, пише 24 канал.

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У середу підопічні Лемпарда поступились Реалу в поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (0:2). У чемпіонаті ж Челсі втратив шанси на топ-четвірку, тому для повернення в ЛЧ треба перемагати у цьому турнірі.

Тому недивно, що напередодні матчу-відповіді проти Реала Френк Лемпард вирішив застосувати ротацію в АПЛ. В основу не потрапили Джеймс, Кулібалі, Канте, Ковачич, Феліш та Хаверц.

Це дозволило українцю Михайлу Мудрику вийти з перших хвилин. До цієї зустрічі українець частіше розчаровував, оформивши лише один асисит у 10-ти зустрічах. Втім із Брайтоном наш вінгер проявив себе краще ніж зазвичай.

Друга результативна дія Мудрика в Челсі

Саме його результативна передача допомогла Челсі відкрити рахуноку. Михайло відпасував на Галлахера, який дальнім ударом не без допомоги рикошета вразив ворота Брайтона.

Втім лондонцям не тільки не вдалось утримати перемогу, а і взагалі очки. Ще до перерви рахунок зрівняв Велбек, точно пробивши головою після навісу. А у середині другого тайму неймовірний постріл здалеку вдався Енкісо, який приніс гостям перемогу.

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Брайтон вмикається у боротьбу за ЛЧ

Що стосується Мудрика, то він провів а полі всю гру. Окрім асисту, Михайло тричі бив по воротах Санчеса. Один відбив кіпер, ще два були неточними. Також українець двічі пішов у дриблінг, один раз вдало.

Челсі зазнає аж 12-ої поразки в сезоні і залишається на 11 сходинці, у десяти балах позаду єврокубкової зони. Натомість Брайтон йде сьомим і підтягується до зони Ліги чемпіонів. Відстань від четвертого Ньюкасла складає 7 балів, але у команди Де Дзербі ще є гра в запасі.

Відеоогляд матчу Челсі – Брайтон: