"Прочитав" голкіпера суперника: Мудрик розкрив секрет свого шедевра у ворота Арсенала

Жовтень 2023-го став забивним для Михайла Мудрика. У другий осінній місяць 22-річний лівий вінгер забив одразу два голи за лондонське Челсі.

У суботу, 21 жовтня, прихильники англійського футболу насолоджувались лондонським дербі Челсі – Арсенал. Команди розписали бойову нічию 2:2, а один із голів забив наш Михайло Мудрик.

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Мудрик: Це було щось між ударом та навісом

У першому таймі саме Михайло заробив пенальті для "синіх", яке реалізував Палмер. Вже у другому таймі сам Мудрик взявся за справу. 22-річний лівий вінгер наважився на удар із флангу. М'яч за неймовірною траєкторією залетів прямо за комірець голкіперу Арсенала, який дещо вийшов із лінії воріт.

Михайло у красивому стилі відсвяткував взяття воріт, а на 66-й хвилині під овації трибун пішов відпочивати на лаву запасних. Замість українця на полі з'явився Ніколя Джексон.

Схоже, Мудрик забув про кумедні погрози українського лівого вінгера "канонірів" та свого партнера по збірній Олександра Зінченка.

Після поєдинку Михайло розповів, як йому вдалось забити такий чудо-гол. Тут українець дослухався до поради тренера голкіперів Челсі.

Це було щось між ударом та навісом. Перед грою наш тренер воротарів сказав стежити за їхнім воротарем, бо іноді він намагається "читати" момент і втрачає ворота, що дає шанс його перекинути. Я це знав, тримав у голові. Я вибрав щось між ударом і навісом, це було хороше рішення,

– зізнався Мудрик.

Це взяття воріт стало другим для українського футболіста за Челсі та другим у жовтні. Схоже, що Мудрик повертає собі впевненість та знаходить свою найкращу гру.

Як забивав Мудрик: дивіться відео

Відзначимо, що Зінченко відіграв у матчі один тайм та заробив жовту картку.