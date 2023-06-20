Мудрик доєднався до "молодіжки" України: вінгер Челсі може пропустити старт Євро-2023
Джерело:УАФ
Молодіжна збірна України проводить останню підготовку до Євро-2023 з футболу. У розташування команди U-21 приїхали підопічні Сергія Реброва.
Вже 21 червня молодіжна збірна України проведе свій перший матч на Євро-2023 у румунському Бухаресті. Суперником команди Руслана Ротаня буде Хорватія.
До теми Серйозна втрата для України: Мудрик ризикує пропустити молодіжне Євро через травму
Добряче накульгує
У розташування нашої "молодіжки" вже прибули футболісти із головної команди України – Михайло Мудрик, Анатолій Трубін, Владислав Ванат та Георгій Судаков.
Щоправда, Мудрик ризикує не зіграти у першому матчі чемпіонату Європи або навіть на цілому молодіжному турнірі. Через травму Михайло не брав участі у матчі відбору на Євро-2024 проти Мальти, у якому підопічні Сергія Реброва мінімально перемогли суперника завдяки голу з пенальті Віктора Циганкова.
У вінгера лондонського через проблеми із литковим м'язом.
На відео УАФ видно, як Михайло накульгуючи забирає свої валізи з автобуса. Це неприємний дзвіночок для Ротаня.
Мудрик прибув у збірну України U-21: дивіться відео
Мудрик же взяв участь у двох червневих матчах збірної Реброва – проти Німеччини (3:3) та Північної Македонії (2:3).
Відзначимо, що через пошкодження Ротань зробив вимушену заміну. Замість травмованого хавбека київського Динамо Микола Михайленко у молодіжну збірну прибуде захисник одеського Чорноморця Володимир Салюк.
Календар матчів збірної України U-21 у груповому раунді молодіжного Євро-2023
- 21 червня. Україна – Хорватія
- 24 червня. Румунія – Україна
- 27 червня. Іспанія – Україна