Мудрик доєднався до "молодіжки" України: вінгер Челсі може пропустити старт Євро-2023

Молодіжна збірна України проводить останню підготовку до Євро-2023 з футболу. У розташування команди U-21 приїхали підопічні Сергія Реброва.

Вже 21 червня молодіжна збірна України проведе свій перший матч на Євро-2023 у румунському Бухаресті. Суперником команди Руслана Ротаня буде Хорватія.

До теми Серйозна втрата для України: Мудрик ризикує пропустити молодіжне Євро через травму

Добряче накульгує

У розташування нашої "молодіжки" вже прибули футболісти із головної команди України – Михайло Мудрик, Анатолій Трубін, Владислав Ванат та Георгій Судаков.

Щоправда, Мудрик ризикує не зіграти у першому матчі чемпіонату Європи або навіть на цілому молодіжному турнірі. Через травму Михайло не брав участі у матчі відбору на Євро-2024 проти Мальти, у якому підопічні Сергія Реброва мінімально перемогли суперника завдяки голу з пенальті Віктора Циганкова.

У вінгера лондонського через проблеми із литковим м'язом.

На відео УАФ видно, як Михайло накульгуючи забирає свої валізи з автобуса. Це неприємний дзвіночок для Ротаня.

Мудрик прибув у збірну України U-21: дивіться відео

Мудрик же взяв участь у двох червневих матчах збірної Реброва – проти Німеччини (3:3) та Північної Македонії (2:3).

Відзначимо, що через пошкодження Ротань зробив вимушену заміну. Замість травмованого хавбека київського Динамо Микола Михайленко у молодіжну збірну прибуде захисник одеського Чорноморця Володимир Салюк.

Календар матчів збірної України U-21 у груповому раунді молодіжного Євро-2023

21 червня. Україна – Хорватія

– Хорватія 24 червня. Румунія – Україна

27 червня. Іспанія – Україна

Перший матч України на молодіжному Євро-2023 проти Хорватії відбудеться 21 червня о 19:00 (за київським часом). Поєдинок нашої команди U-21 покажуть на регіональних каналах Суспільного. Вони доступні на відеосервісі MEGOGO та платформі Volia TV.