МРТ нічого не показало, але є дискомфорт, – футболіст приїхав у табір збірної України з травмою

Лівий захисник Динамо Віталій Миколенко прибув у розташування збірної України, незважаючи на м'язову травму.

Захисник Динамо Віталій Миколенко не взяв участі в поєдинку десятого туру УПЛ з Шахтарем (0:0).

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"На МРТ нічого не показало, але на передматчевому тренуванні перед останньою грою з Шахтарем відчув біль і зійшов з тренування. На МРТ нічого не показало, але є дискомфорт", – сказав Миколенко.

Що відомо про матчі України у жовтні

Миколенко перебуває в списку гравців збірної України на матчі відбору ЧС-2022.

9 жовтня збірна України зіграє на виїзді проти Фінляндії, а 12 жовтня вдома проти Боснії та Герцеговини. Матч із боснійцями відбудеться у Львові.

4 жовтня гравці розпочали тренувальний збір у розташуванні національної команди. Відзначимо, що у резервному списку Петракова ще є шість футболістів: Лунін, Бондар, Конопля, Михайліченко, Кочергін та Калітвінцев.