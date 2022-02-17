Мрія залишилася нездійсненою: Блашко покинула самоізоляцію на Олімпіаді-2022

Біатлоністка збірної України Дар'я Блашко отримала два негативні тести на коронавірус та приєдналася до команди на Олімпіаді у Пекіні.

На жаль, для спортсменки шансів виступити на Пекіні вже не залишилося. Зазначимо, що тренер збірної Урош Велепець заявляв, що COVID-19 Блашко переносила безсимптомно.

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"На жаль, сталося це вже надто пізно, аби на своїх дебютних Іграх спортсменка змогла взяти участь хоча б в одній гонці. Але віримо, що навіть такий, хай і негативний досвід, зробить її сильнішою і додасть мотивації, щоб реалізувати все через чотири роки", – зазначається у повідомленні.

Також позитивний тест на ковід був у Олени Білосюк, але та одужала швидше та взяла участь в гонці. Україна тоді посіла 7-му сходинку.

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