Можуть використати для своїх постановок: окупанти пробують викрасти автобуси Маріуполя

Вороги продовжують нищити інфраструктуру України, а місто-герой Маріуполь перетворився в одну суцільну руїну. Окупанти намагаються використати автобуси футбольного клубу УПЛ.

Можуть використати у своїх пропагандистських роликах

Російські військові вже зовсім знахабніли. Вони спершу обстріляли усе, що бачили перед собою, а тепер намагаються використати для власної вигоди те, що вціліло.

Варто дізнатись Два клуби не братимуть участь у наступному сезоні, але не вилетять з УПЛ

У гаражному комплексі вороги знайшли автобуси футбольного клубу Маріуполь. Загарбники намагаються завезти та викрасти усю техніку команди, яка до 24 лютого виступала в УПЛ. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів віцепрезидент клубу Андрій Санін.

Представник футбольного клубу не впевнений, чи вдасться втілити росіянам свої намір у реальність. Адже автобуси після обстрілів могли бути більш не придатними до ремонту.

Санін зробив звернення для українців, яко ті побачать у пропагандистських відео клубний автобус Маріуполя.

Якщо в майбутньому ви побачите у пропагандистських роликах із Маріуполя наші автобуси, знайте – футбольний клуб Української прем'єр-ліги Маріуполь не має до цього жодного стосунку!,

– написав віцепрезидент команди.

Повномасштабне вторгнення Росії в України достроково закінчило футбольний сезон у нашій країні. На момент 24 лютого команди відіграли перше коло та вже готувались розпочати другу частину чемпіонату, але на цьому все закінчилось.

Маріуполь за 18 турів здобув лише 8 очок та цілком логічно замикав турнірну таблицю УПЛ – останнє 16-те місце.

Відзначимо, що у новому сезоні, якщо він таки стартуватиме, участь не братимуть одразу два клуби. Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич розповів, що окупанти знищили усю інфраструктуру клубу, а фінансувати команду у теперішній ситуації фактично неможливо. Також доля участі чернігівської Десни під великим питанням. У команди серйозно постраждав стадіон.

Повний текст публікації з фейсбуку

Друзі, я щойно отримав інформацію з окупованого Маріуполя – у нас "віджимають" клубні автобуси. На територію нашого гаражного комплексу зайшли деякі люди і, посилаючись на наказ так званого "мера" Маріуполя, намагаються забрати звідти всю нашу клубну техніку. Чи вийде це у них? Навіть не знаю, настільки автобуси постраждали від обстрілу та мародерів. Але якщо в майбутньому ви побачите у пропагандистських роликах із Маріуполя наші автобуси, знайте – футбольний клуб Української прем'єр-ліги Маріуполь не має до цього жодного стосунку!