Можна знищити трибуни, але не мрію, – Ярмоленко став голосом зруйнованого стадіону у Чернігові
Джерело:Ukrainian Institute
У березні російська армія цинічно зруйнувала стадіон футбольного клубу Десна в Чернігові. Арена Десни не підлягає відновленню.
Ярмоленко: Стадіон, який зробив мою дитячу мрію реальністю
Український хавбек Андрій Ярмоленко став голосом зруйнованого стадіону у Чернігові. Він розповів про долю арени у його рідному місті.
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"Я Андрій Ярмоленко і сьогодні я говоритиму за того, хто сам сказати вже не зможе. Це стадіон імені Юрія Гагаріна. Під час Другої світової він дуже постраждав, але чернігівці відбудували. І саме тут зустрічали першого в світі космонавта Гагаріна.
У наші дні Чернігів мав арену, готову приймати матчі найвищого рівня. А потім почалася війна. Стадіон, який зробив мою дитячу мрію реальністю, рознесли фугасними бомбами. Втім, можна знищити трибуни, але не мрію", – сказав Ярмоленко.
Ярмоленко став голосом стадіону у Чернігові: дивитися відео
Це відео було знято в рамках проєкту Postcards From Ukraine, який розповідає про різні об'єкти на території України, які постраждали з моменту вторгнення російських окупантів. За підтримки USAID було створено загальну базу, до якої увійшли близько ста постраждалих об'єктівЦікаво. Ярмоленко розпочинав свою кар'єру саме в чернігівській Десні.