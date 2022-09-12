Можна знищити трибуни, але не мрію, – Ярмоленко став голосом зруйнованого стадіону у Чернігові

У березні російська армія цинічно зруйнувала стадіон футбольного клубу Десна в Чернігові. Арена Десни не підлягає відновленню.

Ярмоленко: Стадіон, який зробив мою дитячу мрію реальністю

Український хавбек Андрій Ярмоленко став голосом зруйнованого стадіону у Чернігові. Він розповів про долю арени у його рідному місті.

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"Я Андрій Ярмоленко і сьогодні я говоритиму за того, хто сам сказати вже не зможе. Це стадіон імені Юрія Гагаріна. Під час Другої світової він дуже постраждав, але чернігівці відбудували. І саме тут зустрічали першого в світі космонавта Гагаріна.

У наші дні Чернігів мав арену, готову приймати матчі найвищого рівня. А потім почалася війна. Стадіон, який зробив мою дитячу мрію реальністю, рознесли фугасними бомбами. Втім, можна знищити трибуни, але не мрію", – сказав Ярмоленко.

Ярмоленко став голосом стадіону у Чернігові: дивитися відео

Це відео було знято в рамках проєкту Postcards From Ukraine, який розповідає про різні об'єкти на території України, які постраждали з моменту вторгнення російських окупантів. За підтримки USAID було створено загальну базу, до якої увійшли близько ста постраждалих об'єктів

Ярмоленко розпочинав свою кар'єру саме в чернігівській Десні.