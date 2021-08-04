"Там можна втратити не тільки свободу, а й життя": з Білорусі втекли ще троє спортсменів

Після скандалу з білоруською спортсменкою на Олімпійських іграх Христиною Тімановською стало відомо, що не тільки вона не хоче повертатися додому.

Ще щонайменше троє людей заявили, що у Білорусі Лукашенка жити не хочуть. Мовиться про гандбольного тренера та родину легкоатлетів.

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Ще троє спортсменів із Білорусі втекли, один із них – в Україну

Головний тренер білоруського гандбольного клубу "Витязь" Костянтин Яковлєв виїхав до України.

Яковлєв брав активну участь у протестах проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За що, зауважимо, відсидів у червні 15 діб.

Легкоатлети-багатоборці Андрій Кравченко (срібний призер Олімпіади 2008 року) і його дружина Яна Максимова також вирішили не повертатися у Білорусь. Зараз вони перебувають у Німеччині.

Кравченка затримували силовики у Білорусі на одному з протестних маршів у листопаді 2020, після чого присудили йому 10 діб адміністративного арешту.

Яна Максимова в інстаграмі емоційно написала, що родина довго думала, чи повертатися в Білорусь. Але таки вирішила цього не робити, і ось чому:

На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й життя.

Спортсмени покидають Білорусь на тлі скандалу з Христиною Тімановською

Білоруська легкоатлетка мала б виступити на Олімпіаді в Токіо, та посварилася з функціонерами зі своєї делегації. Після цього її намагалися силою повернути в Білорусь. Тімановська ж цього робити не захотіла.

Проти ночі 4 серпня спортсменка виїхала з посольства Польщі в Японії – ймовірно, в аеропорт, щоб вилетіти прямим рейсом до Варшави.

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