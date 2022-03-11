Можна було зрозуміти, що він близький з Путіним, – Клопп підтримав санкції проти Абрамовича

Російський бізнесмен Роман Абрамович потрапив під санкції уряду Великої Британії. Потрапляння мільярдера в санкційний список зупиняє спробу продажу ним футбольного клубу Челсі.

Клопп: Те, що зробило правління Великої Британії, було правильним

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував накладені санкції на Романа Абрамовича. Він підтримав відповідне рішення Великої Британії.

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"Томас Тухель і я знаємо один одного, але ми не надто близькі, щоб спілкуватись поза іграми чи в інші моменти. Він, гравці і усі працівники Челсі не несуть відповідальності за те, що відбувається навколо них.

Лише одна людина справді винна – це Володимир Путін. Я не знаю про роль Романа Абрамовича у цьому, але з роками можна було зрозуміти, що він досить близький з президентом РФ", – сказав Клопп.

Я гадаю, що те, що зробило правління Великої Британії, було правильним. Але щоб бути на 100% чесним, це не круто для людей в Челсі та вболівальників. Я це розумію, але дії уряду були логічними,

– наголосив наставник Ліверпуля.

Лондонському клубу заборонили продовжувати контракти, проводити трансфери та продавати квитки на матчі.

2 березня Абрамович заявив, що збирається продавати Челсі. Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене із думкою про клуб.

Бізнесмен також повідомив, що дохід від продажу він передасть в спеціально створений благодійний фонд "усіх жертв війни в Україні".

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