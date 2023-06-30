Лікарі Челсі прибули у розташування "молодіжки" України: відома доля Мудрика на Євро-2023

Молодіжна збірна України готується до свого чвертьфінального матчу на Євро-2023. Попередньо до розташування "синьо-жовтих" завітали медики із лондонського Челсі.

Лікарі "аристократів" не просто так приїхали у молодіжну збірну України. Представники Челсі провели обстеження свого лівого вінгера Михайла Мудрика.

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Позитивні новини із розташування "молодіжки"

Вердикт лікарів лондонського клубу був позитивним, як для самого футболіста, так і для національної команди України. Більше ніщо не перешкоджає Михайлу, аби брати участь у матчах "молодіжки" на Євро-2023.

Мудрик вже навіть провів тренування у загальній групі команди. Це чудова новина із розташування нашої "молодіжки" перед відповідальним матчем 1/4 фіналу Євро проти Франції, який відбудеться вже 2 липня.

Нагадаємо, Михайло отримав травму ще у розташуванні збірної України Сергія Реброва та навіть не брав участі у зустрічі відбору на Євро-2024 проти Мальти (був у запасі). У "молодіжку" футболіст прибув та сильно накульгував.

Підопічні Руслана Ротаня з другого місця групи "В" вийшла у плей-офф турніру. "Синьо-жовті" набрали 7 очок у трьох турах групового раунду, який вони пройшли без поразок – 2 перемоги (над Хорватією та Румунією) та одна мирова (з Іспанією).

В усіх цих трьох матчах Мудрик не брав участі, але був у заявці команди.

Відзначимо, що 15 січня 2023 року Челсі презентувало Михайла Мудрика, який уклав контракт із лондонцями до кінця червня 2031 року.

Від того моменту провів за "синіх" 17 матчів, у яких зробив 2 асисти.

Були чутки, що Михайло може покинути Челсі після не надто переконливого старту в АПЛ. Але новий тренер "аристократів" Маурісіо Почеттіно розраховує на лівого вінгера збірної України.

Чвертьфінал молодіжного Євро-2023 Франція – Україна відбудеться 2 липня о 22:00 (за київським часом).