Колишній чемпіон світу з боксу помер після страшного нокаута: відео

25 листопада 2022 , 15:23
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Джерело:

WBC

Колишній чемпіон світу з боксу мексиканець Мойзес Фуентес помер у лікарні після нокаута, якого зазнав ще у 2021 році. Спортсмену було всього 37 років.

Колишній чемпіон світу намагався повернутися на ринг, але зазнав трьох поспіль поразок нокаутом. Останній з них виявився смертельним.

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Смерть Мойзеса Фуентеса

На останній свій бій Мойзес Фуентес вийшов ще 16 жовтня 2021 року. Тоді в поєдинку проти Девіде Куельєра він зазнав нокаута, який виявився смертельним.

Фуентес пропустив комбінацію з двох ударів, яка завершилася неприємним "пострілом" у щелепу. Боксер впав на ринг і втратив свідомість.

Після поєдинку Мойзеса Фуентеса госпіталізували. Лікарі виявили в боксера згусток крові в мозку та помістили у медичну кому. Як боєць, Мойзес понад рік боровся за своє життя.

Із глибоким сумом і горем ми сповіщаємо, що мексиканський чемпіон Мойзес Фуентес помер. Він зазнав поразки нокаутом, унаслідок чого в його голові утворився тромб,
– повідомили в WBC.

Кар'єра Мойзеса Фуентеса

  • У серпні 2011 року Фуентес переміг співвітчизника Рауля Гарсію роздільним рішенням суддів і завоював титул чемпіона світу за версією WBO в мінімальній вазі.
  • Контролював пояс два роки. Усього в ринзі провів 33 поєдинки – 25 перемог (14 нокаутом), 7 поразок, 1 нічия.
Автор: Василь Денисюк