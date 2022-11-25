Колишній чемпіон світу з боксу помер після страшного нокаута: відео

Колишній чемпіон світу з боксу мексиканець Мойзес Фуентес помер у лікарні після нокаута, якого зазнав ще у 2021 році. Спортсмену було всього 37 років.

Колишній чемпіон світу намагався повернутися на ринг, але зазнав трьох поспіль поразок нокаутом. Останній з них виявився смертельним.

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Смерть Мойзеса Фуентеса

На останній свій бій Мойзес Фуентес вийшов ще 16 жовтня 2021 року. Тоді в поєдинку проти Девіде Куельєра він зазнав нокаута, який виявився смертельним.

Фуентес пропустив комбінацію з двох ударів, яка завершилася неприємним "пострілом" у щелепу. Боксер впав на ринг і втратив свідомість.

Після поєдинку Мойзеса Фуентеса госпіталізували. Лікарі виявили в боксера згусток крові в мозку та помістили у медичну кому. Як боєць, Мойзес понад рік боровся за своє життя.

Із глибоким сумом і горем ми сповіщаємо, що мексиканський чемпіон Мойзес Фуентес помер. Він зазнав поразки нокаутом, унаслідок чого в його голові утворився тромб,

– повідомили в WBC.

Кар'єра Мойзеса Фуентеса