Моє серце лишається вдома, а мій розум бореться тут, – Ястремська прокоментувала перемогу

Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла Крістіну Букшу з Іспанії в другому колі турніру WTA в Ліоні. Для того, аби обіграти свою суперницю їй знадобилася година.

Ястремська: Я дуже пишаюся українцями

Даяна дуже переймається ситуацією в Україні. Спортсменка родом з Одеси, коли російську окупанти вступили на територію тенісистка перебувала у своєму рідному місті.

До речі Ще одна перемога для України: Ястремська розгромила Буксу та пробилась в 1/4 фіналу у Ліоні

Згодом спортсменці вдалося виїхати з сестрою до Франції. Натомість батьки дівчат лишилися в Одесі.

Після перемоги Ястремська не стримувала свої емоції. Вона зазначила, що відчуває сором, через те, що покинула Україну.

"Я щаслива, що виграла цей матч для своєї країни, але водночас мені дуже сумно. Моє серце лишається вдома, а мій розум бореться тут. Дуже важко зосередитись, знайти баланс. Ця перемога у порівнянні з тим, що відбувається у моїй країні, – це ніщо. Але я щаслива, щонайменше, що я теж борюся за свою країну. Я дуже пишаюся українцями. Вони справжні герої. Я сподіваюся, що все скоро закінчиться", – сказала тенісистка після перемоги.

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