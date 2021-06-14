Мов стіна: Зінченко відзначився фантастичним показником у матчі з Нідерландами

У неділю, 13 червня, збірна України в драматичному матчі поступилася Нідерландам з рахунком 2:3 в першому матчі групового етапу на Євро-2020.

У цьому матчі лідер нашої команди Олександр Зінченко зробив найбільшу кількість успішних відборів серед гравців усіх команд, які вже провели свої матчі на Євро-2020.

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На рахунку футболіста Манчестер Сіті 8 спроб відбору м’яча, всі з яких виявилися успішними. При цьому Зінченко лише двічі сфолив.

Нідерланди – Україна: коротко про матч