Мотор дев'ятий раз поспіль став чемпіоном України з гандболу

В Україні визначився чемпіон гандбольної ліги. Ним став запорізький Мотор, для якого це дев'яте чемпіонство поспіль.

Для Мотора це чемпіонство стало дев'яте в історії. Команда захистила своє чемпіонське звання, яке нікому не віддає з 2013 року.

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Цього року команді вдалося уникнути золотої серії. Її призначили, якби відстань між першою та другою командами турнірної таблиці склала менше восьми очок. Та за 22 матчі чемпіонату Мотор виграв 21 раз, і лише одну гру звів внічию. Тож перевага над Донбасом, який у підсумку і став другим, склала десять очок.

Щодо Донбасу, то команда вдруге поспіль фінішує на другій позиції. А загалом в призерах чемпіонату України – 15-й раз.

Третьою стала Одеса, яка здобула медалі чемпіонату вперше в історії клубу. Четвертою командою в Україні стала Академія гандболу.

Вже 17 – 18 травня в Україні офіційно закінчиться гандбольний сезон. Саме тоді у Запоріжжі відбудеться Фінал чотирьох Кубка України.