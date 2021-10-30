У Москві загинув хокеїст, випавши з вікна 25-го поверху
30 жовтня 2021 , 14:40Читать новость на русском
Джерело:Чемпионат
Російський хокеїст Іван Біткін помер після падіння з 25-го поверху. Лікарі, які прибули на місце події, констатували його смерть.
24-річний спортсмен випав із вікна будинку в ніч з 29 на 30 жовтня. Його тіло виявили на козирку технічного поверху.
Причини падіння спортсмена невідомі, їх доведеться з'ясувати правоохоронцям.
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Хокеїст був задрафтований уфимським Салават Юлаєв на ярмарку талантів Континентальної хокейної ліги у 2013 році під загальним 159 номером. Однак виступав у молодіжній лізі наступні три сезони.
Біткін грав за російські Зірку та Торос, китайський Ценг Тоу.
Після сезону 2019/2020 він не виходив на лід у складі професійних команд.