У Москві фанати Спартака та ЦСКА влаштували масову бійку: відео

Фанати двох московських клубів – Спартака та ЦСКА – вночі влаштували масову бійку в одному з районів міста. Сталося це за день до матчу між командами.

Загалом у бійці взяло участь близько 150 осіб.

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Окремо варто відзначити назви фанатських угрупувань російських клубів

Спартак

Фольксштурм

CWO

MB

Туки

Юность

ЦСКА

Einfach Jugend

Продлёнка

White Army

Белка

GS

Причиною для бійки стала стіна. Саме на ній фанатські угрупування обох клубів наносили свої графіті. Нещодавно це зробили представники Спартака. І в ніч на неділю, 25 квітня, фанати ЦСКА приїхали її "перебивати". Та на них вже чекали суперники.

Рукопашна бійка закінчилася перемогою фанатів ЦСКА, хоча їх було менше. За ними ж залишилося і графіті на стіні.



Стіна з графіті, через яку виникла бійка / Фото телеграм-каналу "Мутко против"

Відзначилася в цьому випадку і російська поліція. Адже масова бійка сталася близько 2 години ночі. І місцеві мешканці одразу кинулися викликати правоохоронців. Однак ті довго не приїжджали. А коли приїхали, то на місці майже нікого не залишилося. Тому все, що вони згодом зробили – відрапортували про те, що вони не отримували повідомлень від медиків про травмованих, і не зафіксували жодного порушення громадського порядку.

А все через те, що фанати, побачивши поліцейські мигалки, просто розійшлися по місцевості.