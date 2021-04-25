У Москві фанати Спартака та ЦСКА влаштували масову бійку: відео

Фанати двох московських клубів – Спартака та ЦСКА – вночі влаштували масову бійку в одному з районів міста. Сталося це за день до матчу між командами.
Загалом у бійці взяло участь близько 150 осіб.
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Окремо варто відзначити назви фанатських угрупувань російських клубів
Спартак
- Фольксштурм
- CWO
- MB
- Туки
- Юность
ЦСКА
- Einfach Jugend
- Продлёнка
- White Army
- Белка
- GS
Причиною для бійки стала стіна. Саме на ній фанатські угрупування обох клубів наносили свої графіті. Нещодавно це зробили представники Спартака. І в ніч на неділю, 25 квітня, фанати ЦСКА приїхали її "перебивати". Та на них вже чекали суперники.
Рукопашна бійка закінчилася перемогою фанатів ЦСКА, хоча їх було менше. За ними ж залишилося і графіті на стіні.
Стіна з графіті, через яку виникла бійка / Фото телеграм-каналу "Мутко против"
Відзначилася в цьому випадку і російська поліція. Адже масова бійка сталася близько 2 години ночі. І місцеві мешканці одразу кинулися викликати правоохоронців. Однак ті довго не приїжджали. А коли приїхали, то на місці майже нікого не залишилося. Тому все, що вони згодом зробили – відрапортували про те, що вони не отримували повідомлень від медиків про травмованих, і не зафіксували жодного порушення громадського порядку.
А все через те, що фанати, побачивши поліцейські мигалки, просто розійшлися по місцевості.