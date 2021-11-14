"Москва палає": футболіст Росії Кудряшов забив фатальний гол у власні ворота – відео моменту

Збірна Хорватії завадила Росії здобути пряму путівку на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Хорватська команда завдала росіянам поразки в ключовому матчі відбору на ЧС-2022.

Карма для Росії

Хорватія та Росія зустрілися у Спліті за надзвичайно поганої погоди. Увесь матч був сильний дощ, що ускладнювало гру для господарів. Натомість Росія легко оборонялася, закрившись на власній половині поля.

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Доля матчу й прямої путівки на чемпіонат світу була визначена на 81-й хвилині гри. Півзахисник німецького Штутгарта Борна Соса виконав черговий крос у штрафний росіян, який, здавалося, не несе ніякої загрози.

Коли м'яч пролетів трьох хорватських футболістів, він опинився у захисника турецького Антальяспора Федора Кудряшова. Через мокрий газон м'яч невдало відскочив і влучив у коліно гравця Росії. Після цього він покотився у кут воріт.

Відео курйозного автогола Кудряшова

. Перемога дозволила Хорватії обійти Росію у турнірній таблиці групи H. Хорватська команда посіла перше місце та напряму пройшла на чемпіонат світу у Катарі. Росія ж зіграє у раунді плей-офф.