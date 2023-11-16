"Постійно тикають нейтральним прапором": призерка ЧС про можливий допуск росіян до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет ніяк не може "вродити" офіційне рішення щодо ймовірного допуску росіян до Олімпіади-2024. Паралімпійська призерка Наталія Морквич поділилась своєю думкою щодо цієї підвішеної у повітрі теми.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу фехтувальниця зізналась, що продовжує вірити, що МОК на чолі з Томасом Бахом не допустить цієї великої помилки із допущення представників ворожих країн до найважливіших змагань 4-річчя у житті кожного атлета.

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Морквич: Російські спортсмени постійно "тикають" усім цим білим нейтральним прапором

Наталія Морквич запевнила, що росіян та білоруси не повинні змагатись навіть під нейтральним прапором. Адже вони до крові пронизані духом своїх країн-агресорів, вони продовжують відкрито підтримувати свою армію, яка вдерлась в Україну та вбиває мирних українців.

Я щиро вірю і бажаю, щоб цього не трапилось. Хочеться, щоб вони далі були ізольовані від цивілізованого світу. Російські спортсмени постійно "тикають" усім цим білим нейтральним прапором. Але ж ні. Вони всі є причетними до війни, які відкрито у соцмережах підтримують те, що їх рідні та знайомі воюють на українській землі. Їхнє мовчання також доводить, що вони стоять на боці свого президента та підтримують геноцид українців. Ті, хто не проти війни, вони тим самим теж підтримують її,

– заявила фехтувальниця.

Пригадала ситуацію з Ольгою Харлан

Паралімпійська призерка Токіо навела приклад Ольги Харлан, яку дискваліфікували через відсутність рукостискань після перемоги над російською фехтувальницею. Такі ж випадки можуть бути в інших видах спорту та на Олімпійських іграх у Парижі, якщо МОК таки допустить їх до Ігор-2024.

"Ми вже бачили до чого привело повернення росіян у спорт. Чудовий приклад був з Ольгою Харлан, яка після своєї перемоги відмовилась тиснути руку росіянці Анні Смірновій. Російська фехтувальниця публічно показала усім, якою вона є насправді, сидівши понад годину на доріжці, чекаючи зміни суддівського рішення. Оля ще й сунула у її бік шаблю, але та ж не захотіла робити це у відповідь. Як після змагань казала Харлан, вона чітко знала, що діє ковідний протокол, який дозволяє фехтувальницям вітатись лише шаблею. Організатори теж добре розуміли, що Оля не буде тиснути руку росіянці", – запевнила львів'янка.

До слова, нещодавно з'явилась інформація, що Велика Британія не буде чинити опору, якщо МОК таки вирішить допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024 у статусі нейтральних спортсменів.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет вже підтримав участь російських та білоруських атлетів у Паралімпіаді-2024 в нейтральному статусі. Остаточне рішення МОК буде ухвалене на початку 2024 року.