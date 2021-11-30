Мораес залікував серйозну травму: форвард Шахтаря пробув 6 місяців без футболу

Жуніор Мораес нарешті повернувся до тренувань із донецьким Шахтарем. Команда радіє поповненню.

Велике повернення нападника

34-річний футболіст приєднався до загальної групи Шахтаря. Жуніор Мораес значно підсилить атакувальну лінію "гірників".

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Досвідчений нападник нарешті залікував серйозну травму. У футболіста було пошкодження хрестоподібних зв'язок. Через це Мораес з квітня не виходив на футбольне поле.

Пресслужба Шахтаря виклала відео з тренування. У ролику видно, що партнери по команді щиро раді поверненню Жуніора. Додо та Микола Матвієнко тепло обійняли ексгравця збірної України.

Відео тренування Шахтаря

Мораес виступає за донецький клуб із 2018 року. У попередньому сезоні-2020/2021 відіграв 25 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився 9 голами та одним асистом.

Контракт футболіста з "гірниками" розрахований до кінця 2021 року.

Увесь період відновлення Мораес пробув у Бразилії, де під наглядом відомого фізіотерапевта Лучано Роси працював на базі Корінтіанса.

Наразі невідомо, чи наважиться головний тренер Роберто Де Дзербі надати Жуніору декілька хвилин ігрового часу. До кінця 2021 року проведе ще три матчі – проти Львова, Шерифа та Олександрії.

Текст публікації з твітеру Шахтаря

Ще на крок ближче до повернення на поле!

Жуніор Мораес розпочав тренуватись із Шахтарем!