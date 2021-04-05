Мораес обійшов Ярмоленка в рейтингу бомбардирів УПЛ: скільки до першого місця

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес, оформивши дубль в недільному матчі проти Ворскли, відзначив бомбардирський ювілей. Другий гол у цій грі став 100-м м'ячем, який забив нападник у матчах чемпіонату України.

Для цього йому знадобилося 186 матчів. 35 разів нападник відзначився в формі донецького Металурга, 22 – в складі Динамо, 43 – граючи за Шахтар.

Як це було Шахтар обіграв Ворсклу завдяки дублю Мораеса, який забив 100 гол в УПЛ: відео

Також відмітка в 100 голів дозволила форварду стати 5-м бомбардиром в історії УПЛ, обійшовши ексвінгера Динамо Андрія Ярмоленка.

Топ-7 найкращих бомбардирів УПЛ

1-2. Сергій Ребров, Максим Шацьких – 123 голи.

3. Євген Селезньов – 116.

4. Андрій Воробей – 105.

5. Жуніор Мораес – 100.

6. Андрій Ярмоленко – 99.

7. Олександр Гайдаш – 95.

Чи поб'є Мораєс рекорд?

Контракт Мораеса з Шахтарем закінчується в кінці нинішнього року. Якщо він буде продовжений, Жуніор цілком може стати найкращим бомбардиром за всю історію чемпіонатів України.

Йому залишилося забити 24 м'ячі. А головний конкурент Мораеса з діючих гравців – безробітний нині Євген Селезньов.