Розгромлені магазини й авто: у Монреалі відсвяткували вихід команди у фінал Кубка Стенлі – відео

Монреаль Канадієнс вийшов у фінал Кубка Стенлі сезону-2020/2021. Монреаль вперше зіграє у фіналі Кубка Стенлі з 1993 року. Перемогу команди надто бурхливо відсвяткували у Монреалі.

Люди перевернули поліцейське авто

Після того, як Монреаль переміг Вегас Голден Найтс у шостому матчі півфінальної серії, фанати вийшли на вулиці міста відзначити успіх своєї команди.

До теми Визначився перший фіналіст Кубка Стенлі

Фанати перевертали поліцейські машини, розгромили декілька магазинів та перекрили вулиці. Магазини закривали антивандальними щитами.

Вихід Монреаля є знаковим для канадців. Перемога Монреаля у фінал Кубка Стенлі-1993 поки остання для канадських клубів у Кубку Стенлі.

Поліції Монреаля довелося застосувати сльозогінний газ у центрі міста, щоб розігнати натовп людей. Фанати запускали феєрверки та вилазили на вуличні ліхтарі.

Поліція заявила, що агресивні фанати кидали в них та будівлю стадіону, все, що було під рукою.

Поліцейські були добродушні й не вдавалися до силового розгону.

Головне завдання – не заарештувати когось прямо зараз, а зробити так, щоб люди розійшлися,

– заявив представник поліції Мануель Кутюр.

Після опівночі вболівальники розійшлися. Після святкування здавалося, що в Монералі була страшна негода.