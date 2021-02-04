Молодіжна збірна України з футболу отримала календар матчів відбору на Євро-23

Збірна України з футболу U-21 отримала календар матчів у відборі на молодіжний чемпіонат Європи 2023 року. Українці стартують виїздним матчем проти Сербії, а закінчать відбір матчем проти Північної Македонії вдома.

Джерело: УАФ

Збірна України потрапила до групи разом з Францією, Сербією, Північною Македонією, Фарерськими островами та Вірменією. Через те, що представники Вірменії не погодилися із запропонованими варіантами інших асоціацій, усе було віддано на відкуп сліпого жереба.

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Україна розпочне відбір матчем проти Сербії на виїзді. А закінчить домашнім поєдинком проти Північної Македонії. З Францією наша команда зіграє у третьому та восьмому турах. Перша гра відбудеться на виїзді.

Календар матчів

3 вересня 2021. Сербія – Україна

7 вересня. Україна – Вірменія

8 жовтня. Франція – Україна

12 жовтня. Україна – Фарерські острови

11 листопада. Північна Македонія – Україна

16 листопада. Україна – Сербія

24 березня 2022. Вірменія – Україна

29 березня. Україна – Франція

2 червня. Фарерські острови – Україна

7 червня. Україна – Північна Македонія

У фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд – Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, краща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Поєдинки турніру за участі 16-ти збірних триватимуть у червні-липні 2023 року. Матчі приймуть чотири стадіони в Румунії (два – у Клуж-Напоці й два – у Бухаресті) та чотири у Грузії (у Батумі, Поті й два – у Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал – у Грузії.