Донецькі таланти: ще один молодий гравець Шахтаря може перебратись у топ-чемпіонат

Туринський Ювентус зацікавився у послугах молодого таланту Шахтаря. Італійцям потрібен Анатолій Трубін.

Молодь Шахтаря продовжує прогресувати. Анатолій Трубін потрапив у шорт-лист Ювентуса заміни Войцеху Щесни.

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Варіанти Юве

Контракт основного голкіпера Ювентуса Щесни закінчується у 2024 році. "Стара сеньйора" уже розпочинає пошуки заміни поляку, оскільки той вже не молодий.

Ювентус окреслив декілька варіантів голкіперів, які вони б хотіли бачити у своїй команді. Окрім 21-річного Анатолія Трубіна, до списку потрапили 22-річний Марко Карнессекі та 26-річний Гульєльмо Вікаріо.

Карнессекі виступає за Кремонезе на правах оренди, а так належить Аталанті. Він є воротарем збірної Італії Ю-21. У останніх 5 матчах за клуб пропустив 5 голів.

Вікаріо виділяється зі списку, оскільки є більш віковим гравцем, аніж його колеги. Виступає він за Емполі. Також викликається у основну збірну Італії, хоч і не грає. У останніх 5 матчах за клуб пропустив 8 голів.

Контракт Анатолія Трубіна з Шахтарем дійсний до 2024 року. А Трансфермаркт оцінює голкіпера у 11 мільйонів євро.