Міжнародний олімпійській комітет знайшов вихід, як допустити росіян до Ігор-2024 в Парижі. Проте на болотах від такого варіанту точно не в захваті.

Російські спортсмени поїдуть на Олімпійські ігри в статусі "команди біженців". Міжнародний олімпійський комітет визначився з критеріями допуску представників країни-терористки, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Приниження агресора

За інформацією джерел, МОК повідомив Олімпійський комітет Росії про умови допуску спортсменів на Ігри в Парижі. Правила участі будуть подібними з умовами допуску "команди біженців", яка існує з 2016 року.

Згідно з цими умовами, росіяни виступатимуть в нейтральному статусі, під прапором МОК і під назвою "нейтральні олімпійські атлети". Російським спортивним чиновникам взагалі заборонять приїжджати на Ігри. Забезпеченням та формою "нейтральних біженців" займатимуться спеціальні служби МОК.

Російські спортсмени змагатимуться лише індивідуально, оскільки до командних видів спорту їх взагалі не допустили. Коли МОК схвалить заявку атлета з країни-агресорки, він повинен припинити участь у внутрішніх змаганнях, а також відмовитися від допомоги російських спортивних організацій.

На болотах від таких новацій МОКу вчергове запалало. Міністр спорту терористичної федерації Олег Матицин звинуватив Комітет у намаганнях "зруйнувати систему спорту в Росії".

Зазначимо, що офіційно критерії допуску росіян можуть розглянути на найближчому засіданні виконкому МОК, який заплановано на 20 – 22 червня.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі відбудеться 26 липня. Змагання триватимуть до 11 серпня 2024 року.