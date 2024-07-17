Чи залишається легендарний Модрич у Реалі: рішення прийнято

У хорватського півзахисника Луки Модрича після завершення кампанії-2023/2024 закінчився контракт із "вершковими". Після цього футболіст поїхав на Євро-2024, а його майбутнє в Реалі залишалося під питанням.

У середу, 17 липня, сторони офіційно оголосили вердикт. Володар "Золотого м’яча"-2018 проведе ще один сезон у складі "королівського клубу".

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Легенда залишається у Мадриді

Капітан Реала продовжив контракт до 30 червня 2025 року. Наступна кампанія стане для хорвата тринадцятою у столиці Іспанії.

38-річний футболіст грає за Реал з 2012 року. За цей час він провів 534 матчі за "вершкових", в яких забив 39 голів та віддав 86 асистів.

Півзахисник здобув з Реалом 26 трофеїв, зокрема 6 разів тріумфував у Лізі чемпіонів. Він є найтитулованішим гравцем в історії мадридського клубу.

. Свій перший офіційний матч у сезоні-2024/2025 Реал проведе 14 серпня. У поєдинку за Суперкубок Європи "вершкові" зустрічатимуться з Аталантою.

Нагадаємо, що цього літа кар'єру завершив інший легендарний півзахисник Реала Тоні Кроос. Також залишив команду центральний захисник Начо – він перебував у структурі клубу 23 роки.