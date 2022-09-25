Щоб не втекли від мобілізації: російським спортсменам заборонили виступати за межами країни

ЗМІ повідомляють, що міністерство спорту росії наказало державним органам призупинити тренувальні збори за кордоном. Також заборона стосується участь російських збірних у змаганнях за межами країни.

Мобілізація у російському спорті

За інформацією ЗМІ, таке рішення може бути спробою запобігання втечі провідних спортсменів за кордон. Хоча влада росії офіційно розглядає припинення тренувальних таборів як захід для підтримки російської спортивної індустрії.

До теми Ніякого футболу: представникам збірної росії прийшли повістки після оголошення мобілізації

Наразі це стосується лише тренувальних таборів і змагань, поїздку на які фінансувало міністерство спорту.

Виконуючий обов’язки генерального секретаря російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов заявив, що це не вплине на майбутні матчі чоловічої збірної, оскільки вони фінансуються самостійно.

Нагадаємо, що більшість Міжнародних федерацій вже давно відсторонили представників росії від світового спорту. Однак вони можуть грати в матчах проти союзників, включно з білоруссю, Китаєм, Киргизстаном і Вірменію, а також проводити тренувальні табори.

Що відомо про мобілізацію російських спортсменів

Часткова мобілізація вже почалася у чоловічій збірній росії з футболу. Правда повістки вручили поки не гравцям команди чи тренерському штабу. Їх отримали юрист, а також один з масажистів та адміністраторів збірних росії.

Також до армії вирішили поки забрати футболістів з нижчолігових команд. Однією з таких стала команда ставропольагросоюз, гравці якої вже почали отримувати повістки.