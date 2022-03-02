Міжнародний союз біатлоністів офіційно усунув російських та білоруських спортсменів

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) оголосив про недопуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань під егідою організації.

Санкції торкнулися біатлону

Рішення прийнято у світлі останніх подій Росії в Україні, пояснили в організації.

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Також у заяві на офіційному сайті IBU йдеться, що не пізніше найближчого засідання виконкому (17 березня) обговорюватиметься можливе позбавлення національних федерацій Росії та Білорусії членства в організації.

Союз біатлоністів Росії було знижено до тимчасового членства в організації у 2017 році. До 2026 року в Росії не можуть проводитися змагання під егідою IBU, а представники СБР не займають жодних офіційних посад в організації.

Раніше IBU випустив заяву про допуск російських і білоруських спортсменів на етапи Кубка світу тільки в нейтральному статусі. Спортсмени збірних знялися зі змагань.

До закінчення сезону-2021/22 залишилося три етапи, що відбудуться у Контіолахті, Отепя та Холменколлені.

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