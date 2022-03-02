Міжнародний союз біатлоністів офіційно усунув російських та білоруських спортсменів
Джерело:IBU
Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) оголосив про недопуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань під егідою організації.
Санкції торкнулися біатлону
Рішення прийнято у світлі останніх подій Росії в Україні, пояснили в організації.
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Також у заяві на офіційному сайті IBU йдеться, що не пізніше найближчого засідання виконкому (17 березня) обговорюватиметься можливе позбавлення національних федерацій Росії та Білорусії членства в організації.
Союз біатлоністів Росії було знижено до тимчасового членства в організації у 2017 році. До 2026 року в Росії не можуть проводитися змагання під егідою IBU, а представники СБР не займають жодних офіційних посад в організації.
- Раніше IBU випустив заяву про допуск російських і білоруських спортсменів на етапи Кубка світу тільки в нейтральному статусі. Спортсмени збірних знялися зі змагань.
- До закінчення сезону-2021/22 залишилося три етапи, що відбудуться у Контіолахті, Отепя та Холменколлені.
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