Велика кількість критики: МОК став на захист експрезидента НОК України

Експрезидент НОК України, а нині член Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка отримав чималу кількість хейту у свою стороно. Ця ситуація сталась після нагородження на Олімпійських іграх-2024.

Ексатлет нагороджував медалістів Олімпіади-2024 у художній гімнастиці. Серед них була ексросіянка Дар'я Варфоломєєв, яка здобула золоту медаль, як представниця Німеччини.

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Бубка на нагородженні Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет став на захист Сергія Бубки через велику кількість хейту в сторону експрезидента НОК України. У МОК заявили, що ексатлет просто виконував свій обов'язок, як член комітету та вручив медалі.

Після вручення золотої медалі спортсменці, яка представляє Німеччину, він став об'єктом неприйнятної кампанії образ в інтернеті, яку ми рішуче засуджуємо,

– заявили у МОК.

Нагадаємо, що колишня росіянка у 2021 році виступала в Алушті (тимчасово окупований Крим). Варфоломєєв також фотографувалась на фоні карти на якій непідконтрольні зони України зазначені як територія Росії. Пізніше, спортсменка видалила ці фотографії.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення зі сторони ворожої країни Бубка покинув Україну та продовжує мовчати про російсько-українську війну.