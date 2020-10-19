Міжнародний гросмейстер Владислав Ковальов відмовився грати у чемпіонаті Білорусі і підписав відкритий лист спортсменів з вимогами до влади.

Про це повідомляє tut.by з посиланням на Вільне об'єднання спортсменів Білорусі.

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Причиною стало те, що РЦОП з шахів та шашок підготував додаткову угоду до контрактів спортсменів. Папери роздали на відкритті чемпіонату Білорусі. У документі була прописана заборона на публічні висловлювання без узгодження з наймачем, а також інші обмежувальні пункти. Владислав Ковальов вважав це порушенням своїх конституційних прав, підпис під угодою не поставив і від змагань відмовився.

Разом з Ковальовим від участі у Вищій лізі відмовилися гросмейстер Євген Подольченко і міжнародний майстер Віталій Мерібанов. Вони теж підписали відкритий лист спортсменів. У списку підписантів також Андрій Жигалко, Сергій Азаров, а однією з перших лист підписала голова Білоруської федерації шахів Анастасія Сорокіна.

Всього цього листа на даний момент підписало більше 900 чоловік з білоруського спорту.

Що відомо про Владислава Ковальова

Ковальов – єдиний білоруський шахіст, що входить в Першу світову сотню найкращих гросмейстерів. Він повинен був взяти участь у чемпіонаті країни і навіть був присутній на жеребкуванні, але за кілька годин до старту прийняв рішення відмовитися від турніру.