Міжнародний день спорту заради розвитку та миру: чому спортсмени фотографуються з білим листком

В усьому світі 6 квітня відзначають Міжнародний день спорту заради розвитку та миру (International Day of Sport for Development and Peace). Його започаткували у 2013 році спільно ООН та Міжнародний олімпійський комітет.

Історія цього свята бере свій початок 23 серпня 2013 року, коли Генеральна Асамблея ООН одноголосно ухвалила відповідну резолюцію.

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"Спорт має силу змінити світ; це фундаментальне право, потужний інструмент для зміцнення соціальних зв'язків та сприяння сталому розвитку та миру, а також солідарності та поваги. Завдяки своїм унікальним індивідуальним навичкам та колективній силі ми можемо об’єднатись та поділитися творчими способами покращити своє здоров’я та самопочуття за допомогою спорту та фізичної активності – навіть у власному домі", – відзначили в ООН.

В цей день в ООН також відзначають як спорт може подолати наслідки пандемії коронавірусу. Хоча ця криза завдала потужного удару по спорту – ми не можемо разом зібратися з друзями, шоб змагатися, не можна відвідувати спортивні заходи та вболівати разом.

"Спорт та фізична активність можуть допомогти нам пережити кризові періоди, такі як COVID-19, зменшуючи тривоги та покращуючи фізичне та психічне здоров'я", – переконані в ООН. А також відзначають, що професійний спорт забезпечує зайнятість та дохід багатьом людям у всьому світі та є невід’ємним сектором економічного успіху багатьох громад та регіонів.

Самі спортсмени в цей день викладають фотографію з білим листком та тегом #WhiteCard. Так вони висловлюють свою підтримку ідеалам спорту, а також розділяючи олімпійські цінності.