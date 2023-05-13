Свавілля продовжуються: Росію та Білорусь повернули до міжнародних змагань із важкої атлетики

Ще одна міжнародна федерація повелась на рекомендації МОК та повернула до змагань російських та білоруських спортсменів. Тепер представники ворожих країн можуть брати участь у міжнародних турнірах із важкої атлетики.

Тепер російські та білоруські важкоатлети можуть змагатись на рівних із усім цивілізованим світом. Міжнародна федерація важкої атлетики ухвалила таке рішення на користь спортсменів країн-окупантів після онлайн-засідання Виконавчої ради.

Оце так Всиділи на двох стільцях: Росію та Білорусь повернули в Міжнародний паралімпійський комітет

Ще одна федерація потрапила під вплив МОК

Тепер рекомендації Міжнародного олімпійського комітету діють повною мірою у світі важкої атлетики. Однак спортсмени не зможуть виступати під своїми прапорами. Атлети змагатимуться у статусі нейтральних.

Надалі будуть проводити індивідуальні перевірки усіх спортсменів та їх команд із Росії та Білорусі, які захочуть взяти участь у змаганнях під егідою IWF.

IWF хотіла б підкреслити, що це рішення, яке також рішуче підтримано Комісією спортсменів IWF, представляє найкращий можливий баланс між збереженням постійної позиції IWF щодо солідарності з Україною та необхідністю зберегти якомога більше можливостей для всіх індивідуальних нейтральних спортсменів займатися спортом незалежно від їхньої національності. З початку цієї складної кризи, яка глибоко впливає на міжнародний спорт, IWF уважно дотримувалася рекомендацій, виданих Міжнародним олімпійським комітетом,

– йдеться у заяві.

Цікаво, що через місяць у Кубі відбудеться гран-прі з важкої атлетики, де російські та білоруські спортсмени не будуть допущені до змагань. А це означає, що вони не зможуть відібратись на Олімпіаду-2024, яка відбудеться у Парижі.

Федерація важкої атлетики стала вже далеко не першою міжнародною асоціацією, яка повернула до змагань російських та білоруських спортсменів. До цього це зробили вже у настільному тенісі, плаванні, фехтуванні, дзюдо та інших видах спорту.

Спортсмени з усіх країн виступають проти такого повернення ворожих атлетів, але їх протести не дають ніякого результату. Міжнародні федерації не збираються слухати своїх спортсменів.