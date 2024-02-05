Ще одна міжнародна федерація допустила росіян до Олімпіади, які відкрито підтримали вторгнення

Тема щодо повернення росіян до міжнародної арени не вщухає. Деталі більше міжнародних федерацій повертають представників Росії до світової арени.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) допустила чотирьох стрибунів на батуті з російським паспортом до міжнародних змагань. Вони зможуть виступити у нейтральному статусі.

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Російські атлети відкрито підтримали вторгнення

Дозвіл виступати на міжнародних турнірах отримали Яна Лебедєва, Анжела Бладцева, Кирило Козлов та Данило Касимов.

Однак ці спортсмени змагалися на турнірі на тлі символу "Z" і російського пропагандистського гасла "Своїх не кидаємо".

Також Бладцева вподобала допис з військовою символікою "Z".

Виступ росіян на їхньому псевдо турнірі: дивіться відео

Які федерації нещодавно повернули росіян