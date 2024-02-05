Ще одна міжнародна федерація допустила росіян до Олімпіади, які відкрито підтримали вторгнення
Джерело:Base of Ukrainian sports
Тема щодо повернення росіян до міжнародної арени не вщухає. Деталі більше міжнародних федерацій повертають представників Росії до світової арени.
Міжнародна федерація гімнастики (FIG) допустила чотирьох стрибунів на батуті з російським паспортом до міжнародних змагань. Вони зможуть виступити у нейтральному статусі.
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Російські атлети відкрито підтримали вторгнення
Дозвіл виступати на міжнародних турнірах отримали Яна Лебедєва, Анжела Бладцева, Кирило Козлов та Данило Касимов.
Однак ці спортсмени змагалися на турнірі на тлі символу "Z" і російського пропагандистського гасла "Своїх не кидаємо".
Також Бладцева вподобала допис з військовою символікою "Z".
Виступ росіян на їхньому псевдо турнірі: дивіться відео
Які федерації нещодавно повернули росіян
- Нещодавно організація World Sailing оголосила, що Всесвітня рада з вітрильного спорту надала дозвіл нейтральним спортсменам з Росії і Білорусі на участь у кваліфікації до літньої Олімпіади у Парижі. Критерії відбору включатимуть всі умови нейтральної участі, визначені Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).
- Зазначено, що для тих спортсменів, які успішно пройшли кваліфікацію, цей дозвіл також застосовуватиметься до участі у змаганнях олімпійського класу між Last Chance Regatta та Олімпійськими іграми у Парижі у 2024 році.