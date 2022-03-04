Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

Все більше спортивних організацій вводять санкції проти Росії. Відтепер "страждає" і російський бокс.

Чергові санкції для росіян

Міжнародна асоціація боксу (IBA) ухвалила рішення відсторонити представників Росії та Білорусі від турнірів.

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Санкції стосуються не лише боксерів, але й офіційних осіб, в тому числі рефері та суддів.

"Засуджуючи порушення олімпійського перемир'я та військові дії проти України, IBA прийняла рекомендацію МОК щодо участі боксерів та офіційних осіб змагань (включаючи рефері та суддів), що належать до національних федерацій IBA Росії чи Білорусі. Відповідно, їх не можна запрошувати або допускати до участі у міжнародних змаганнях з боксу", – йдеться у повідомленні.

У випадках, коли неможливо реалізувати рішення за короткий термін з організаційних або юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральним спортсменам.

Також схвалено скасування міжнародних заходів, запланованих у Росії та Білорусі у 2022 році. Керівництво асоціації запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам.

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