Місія продовжується: Світоліна на характері пробилась у чвертьфінал турніру у Мексиці

Еліна Світоліна продовжує свій шлях на турнірі у Монтерреї (Мексика). Перша ракетка України пробилась у чвертьфінал.

Еліна Світоліна – Вікторія Томова 2:1 (7:6, 3:6, 6:2)

Представниця Болгарії потріпала нерви Еліні. Тенісистки видали затяжний матч тривалістю у 2 години 25 хвилин, пише 24 канал.

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Українка легко повела у рахунку 2:0. Однак Томовій швидко вдалось відіграти до 3:3. У цьому їй допомогла Еліна, яка віддала два гейми на своїй подачі. Жодна не хотіла віддати перемогу у стартовому сеті, тому все дійшло до тай-брейку, де Світоліна була сильнішою за суперницю – 7:3. У підсумку – 7:6.

Відео з першого сету

У другій партії перевагою володіла болгарська тенісистка. Світоліна жодного разу не вийшла уперед у рахунку – 3:6.

Все вирішувалось у третьому сеті. На щастя, Світоліна зібралась та показала характер. Українка двічі відігравалась у рахунку, а згодом взяла чотири гейми поспіль та закінчила зустріч на свою користь – 6:2.

Відео останнього розіграшу

Еліна Світоліна крокує у чвертьфінал турніру у Мексиці.

Наступною суперницею Світоліної буде колумбійка Марія Каміла Осоріо Серрано (WTA №44).