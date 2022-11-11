Костюк принесла Україні перше очко у протистоянні з Японією на Кубку Біллі Джин Кінг

Відбувся перший матч Кубка Біллі Джин Кінг між Японією та Україною. Першими на корт вийшли Марта Костюк та Місакі Дой.

Місакі Дой (Японія) – Марта Костюк (Україна) 0:2 (6:7, 4:6)

1 годину 52 хвилини знадобилось українській тенісистці, щоб принести першу перемогу команді у протистоянні проти Японії. Україна повела у рахунку на Кубку Біллі Джин Кінг – 0:1, пише 24 канал.

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Перший сет, у якому обидві тенісистки не показували відкриту гру, був наповнений драматичних моментів та емоцій. У підсумку непоступлива боротьба перевела сет у тай-брейк, на якому Костюк просто не залишила шансів для Дой – 1:7. Те єдине очко для японки Марта віддала аж під час сьомого розіграшу. За партією 6:7.

Перший бал для України

Друга партія була більш відкритою та видовищною. Зовсім трішки не вистачило Місакі, щоб знову перевести гру у тай-брейк. Але цього разу було без нього. Хоча сет тривав за схожим сценарієм, який тенісистки показали у першій партії.

Дівчата видали затяжний третій та четвертий гейми. По одному з них взяла Дой та Костюк, яка якраз зрівняла рахунок у матчі 2:2 за геймами.

Далі японка двічі виходила уперед, але українка скорочувала відставання. Ключовим став дев'ятий гейм, коли Костюк з подвійним брейком взяла розіграш на подачі суперниці – 4:5.

Десятий гейм другої партії став останнім у матчі. І знову Марта довела гру до подачі на поєдинок за своєї переваги у два брейк-пойнти.У підсумку – 4:6, перемога Костюк.

Марта Костюк зібралась, втамувала хвилювання, емоції та виграла у Дой у надскладному матчі.

11 листопада свій матч проведе Катаріна Завацька. Українська тенісистка зійдеться на корті проти Моюки Утідзіма. Ще три поєдинки Кубка Біллі Джин Кінг між українками та японками відбудуться вже 12 листопада.