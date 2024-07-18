"У мене є чим зайнятись": реакція Маркевича на відхід з Карпат

Відомий український тренер Мирон Маркевич покинув пост головного тренера Карпат. Спеціаліст вирішив займатись іншими справами.

Мирон Богданович прокоментував інформацію про свій відхід з клубу. Тренер подякував всім з ким працював і побажав успіху команді.

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Що після Карпат

Мирон Маркевич заявив, що він не завершує кар'єру тренера, а просто відійшов від справ на деякий час. Він також сказав, що не припиняє активний спосіб життя, грає в футбол тричі на день та займається пробіжкою.

Український спеціліст розповів, що грає з ветеранами і витримує 2 тайми по сорок хвилин. Тому, якщо надійде пропозиція про роботу, то він її розгляне.

Взагалі у мене є чим зайнятися. Думаю найближчим часом вибратися на Схід, а також завітати до мого улюбленого Харкова. А Карпатам я бажаю успіху. Дякую усім, з ким працював – і клубу, і футболістам, і тренерам, які мені допомагали. Особливо своєму синові Остапу, який мені дуже допоміг, коли в цьому була потреба,

– сказав Маркевич.

Раніше, була інформація про те, що український фахівець подав у відставку через недостатню комплектацію львівських Карпат та призначення на посаду головного тренера U-19 Владислава Лупашка.

Мирон Богданович у сезоні-2014/2015 вивів ФК Дніпро у фінал Ліги Європи, де команда поступилась Севільї з рахунком 2:3. Це був історичний сезон для дніпрян.

У львівських Карпатах Маркевич почав працювати 1 червня 2023 року. За цей час спеціаліст у 29 матчах здобув 20 перемог, 5 нічиїх та зазнав 4 поразки. Завдяки Мирону Богдановичу Карпати повернулись в УПЛ після довготривалої відсутності.