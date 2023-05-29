Маркевич погодився очолити Карпати: журналіст назвав термін можливого призначення

Легендарний наставник Мирон Маркевич близький до повернення на тренерський місток. Маркевич веде перемовини з львівськими Карпатами.

72-річний спеціаліст підтвердив інформацію про свої перемовини з львівським клубом, але про остаточну домовленість мова не йшла. Цікаво, що перед цим Маркевич заявляв, що це все чутки, а він перебуває далеко за кордоном.

До теми Без категоричної відповіді: Маркевич прокоментував чутки про інтерес до себе від Карпат

Легенда повернеться після 7-річної перерви у тренерстві

Мирон Маркевич навіть відвідав домашній матч Карпат проти Оболоні в останньому турі Першої ліги України. Він був помічений у компанії Євгена Селезньова та Андрія Русола. Після поєдинку, який закінчився нічиєю 1:1, Маркевич-старший був у дуже гарному настрої.

За інформацією "Брутального футболу", Маркевич погодився очолити "левів". Це буде далеко вже не перший прихід легендарного тренера до керма львів'ян.

Після чого журналіст Піотр Шльонка видав цікавий інсайд. Начебто вже 29 травня Мирон Маркевич може бути презентований новим головним тренером Карпат.

Відзначимо, що офіційної інформації про відставку Андрія Тлумака досі немає. Він керував командою в останньому матчі проти Оболоні, хоча раніше ЗМІ писали про відставку наставника.

Нагадаємо, що Тлумак не зміг вивести Карпати в УПЛ, проваливши кінцівку сезону-2022/2023. "Леви" посіли 5-те місце, набравши 18 балів.

Раніше преса називала одразу кандидатів на посаду нового головного тренера, серед яких був навіть Остап Маркевич, син Мирона Маркевича. Також згадували імена Олега Дулуба, Олега Лужного, Юрія Мороза.

Маркевич вже не вперше може очолити Карпати