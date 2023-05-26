Милиці не завадили: Мірча Луческу вперше з'явився на базі Динамо після операції – фото

Містер показав еталон працьовитості після операції на стегні. Румунський спеціаліст вже керує тренуваннями "біло-синіх" напередодні гри з Вересом.

Динамо цього сезону спіткають чимало невдач та проблем. Команда провалила євросезон та не змогла кваліфікуватись у Лігу чемпіонів через УПЛ.

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До того ж наприкінці сезону кияни втратили свого наставника. Мірча Луческу був змушений лягти на операційний стіл через коксартроз, тому в останніх поєдинках турніру командою керував Олександр Шовковський.

Тим не менше, румун залишається при справах. Операцію йому робили у Києві, а тепер Луческу вже готовий повернутись до роботи. Тренер з'явився на базі Динамо перед грою із Вересом. Румун проводив тренування підопічних на милицях.

Мірча Луческу на базі Динамо / instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Нагадаємо, що кияни йдуть четвертими в чемпіонаті України за два тури до фінішу. Це місце дозволить "біло-синім" кваліфікуватись у Лігу конференцій. В останніх двох турах "біло-сині" зіграють із Вересом та Металістом 1925.

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До слова, що контракт румуна з Динамо діє до літа 2024 року. Тренер очолив киян у 2020-му та виграв з ними по разу чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.