Крутий варіант для Луческу: екстренер Динамо може замінити Жозе Моуріньо в Італії

Румунський спеціаліст може отримати виклик в Серії А в амбітному клубі. Але до літа 2024 року Містер не планує повертатися до роботи.

На початку листопада 2023 року Мірча Луческу залишив київське Динамо. Румунський фахівець очолював "біло-синіх" три роки та привів команду до чемпіонства, Кубка та Суперкубка України.

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Попри солідний вік (78) румун не планує завершувати кар'єру. Коуч відкритий до пропозицій, але готовий почати роботи лише з літа. Через це кільком командам Мірча вже відмовив.

Як повідомляють румунські ЗМІ, Луческу може отримати пропозицію із Серії А наприкінці цього сезону. Екстренером Шахтаря та Динамо зацікавилась римська Рома.

"Вовки" нещодавно звільнили Жозе Моуріньо після серії невдач цього сезону. На його місце прийшов легенда клубу Даніеле Де Россі. Однак його контракт розрахований до завершення поточної кампанії.

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Відзначимо, що наразі Рома йде дев'ятою в Серії А після 20-ти турів. Відстань від зони Ліги чемпіонів складає 5 балів. При цьому "вовки" вийшли в 1/16 фіналу Ліги Європи, де зійдуться з Феєнордом. Нагадаємо, що за свою кар'єру Луческу попрацював аж у 14-ти командах: