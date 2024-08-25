Легендарний наставник Шахтаря може покинути збірну Румунії невдовзі після призначення

На початку серпня, екстренер Шахтаря та Динамо, Мірча Луческу очолив збірну Румунії. Спеціаліст цілком впевнено розглядає варіант припинення співпраці з національною командою.

Мірча Луческу розглядає можливість покинути збірну Румунії. Остаточне рішення щодо майбутнього на посту головного тренера національної команди, фахівець прийме після матчів Ліги націй.

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З чим пов'язане рішення Луческу

Румунський фахівець зізнався близьким для себе людям, що планує залишити тренерський місток збірної після Ліги націй. Це станеться до відбору на чемпіонат світу-2026.

Це може відбутись у найближчі три місяці, після осінніх матчів збірних. Якщо румуни не виграють свою групу екстренера Шахтаря та Динамо чекає відставка.

Цікаво. Мірча Луческу вдруге очолив збірну Румунії. До цього фахівець керував національною командою на початку своєї кар'єри. Тоді у 1984 році румунці вийшли вперше на Євро.

Нагадаємо, що національна збірна Румунії зіграє у групі С2 Ліги націй. Протистояти підопічним Мірчі Луческу будуть Косово, Литва та Кіпр.