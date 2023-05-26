Мінспорту опублікувало список спортсменів, які виїхали за кордон за дозволом, та не повернулися

Низка українських спортсменів покинули кордони України за дозволом. Проте не всі дотрималися свого слова.

Міністерство молоді та спорту України опублікувало список спортсменів, які не повернулися із-за кордону. До переліку потрапили відомі виконавці.

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Не стримали свого слова

На сайті Міністерства молоді та спорту України зʼявився список спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після закінчення спортивного заходу. Тобто спортсмени мали певні часові обмеження перебування за межами нашої держави, проте ті вирішили собі самовільно продовжити терміни свого "заслання". Варто зазначити, що до списку спортсменів, які порушили взяті зобов’язання щодо термінів повернення на територію України, потрапили 236 осіб.

В переліку можна побачити прізвища відомих виконавців, зокрема, ексгравець Дніпра-1 Артем Громов, який наразі виступає за кіпріотський АЕК, колишній форвард Динамо Владислав Кулач, який захищає кольори азербайджанської Зіри, кіберспортсмен Віктор Оруджев, який відомий під нікнеймом sdy (капітан команди по CS:GO Monte).

Варто відзначити, що до переліку не потрапили топові українські футболісти, які виступають в іноземних чемпіонатах та тільки взимку перебралися за межі України, а саме: Михайло Мудрик, Ілля Забарний та Віктор Циганков. Та от раніше гуляла інформація, що вінгер Жирони є засновником благодійного фонду та виїхав з України через систему "Шлях".

Повний список спортсменів, який не повернулися в Україну:

Повний перелік спортивних виконавців / Мінстерство молоді та спорту України