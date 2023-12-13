Фанати будуть на трибунах: Мінмолодьспорту склало заходи безпеки для довгоочікуваного повернення

Українські вболівальники з нетерпінням чекають моменту, коли вони знову зможуть підтримувати свої улюблені клуби та спортсменів із трибун. Спершу це завадив зробити спалах коронавірусу, а з лютого 2022 року повномасштабне вторгнення окупантів.

Довгий час велися дискусії, чи варто повертати людей на стадіони, адже це може бути дуже небезпечно. Міністерство спорту спільно з МВС України розробили заходи безпеки, які дозволять глядачам нарешті повернутися на трибуни.

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Уболівальники можуть вже у 2024 році повернутися на трибуни

Для реалізації задуманого було представлено список з 24 заходів безпеки, яких потрібно буде дотримуватися при проведенні спортивних змагань в умовах воєнного стану. Автори проєкту комплексно підійшли до організації повернення вболівальників на стадіон та покроково перелічили все, що потрібно зробити.

Зокрема йдеться про обов'язкову наявність укриттів та плану евакуації, а також огляд місця змагань представниками ДСНС та Національної поліції.

Зазначається, що допуск фанатів на трибуни відбуватиметься за письмовим погодженням з Обласними військовими адміністраціями. Про це заявив виконувач обов’язків Міністра спорту Матвій Бідний:

Жодна телетрансляція не замінить емоції стадіону, але нашим пріоритетом була і буде безпека глядачів. Ми дуже відповідально підійшли до розробки заходів спільно із безпековими структурами.Ми маємо повернути вир емоцій на стадіони так само як свого часу повернули глядачів у кінотеатри та на концерти.

Порядок узгодження та проведення спортивного заходу / Мінмолодьспорту