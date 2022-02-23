Міністр спорту Польщі вимагатиме в ЄС додаткових санкцій проти Росії

Польська влада вимагатиме додаткових санкцій проти Росії через її військове вторгнення в Україну. Серед них будуть і санкції в спортивній сфері.

Гроші іноді смердять

Міністр спорту і туризму Каміль Бортнічук заявив, що він напише листа міністрам спорту Європейського Союзу та Великої Британії з пропозицією ввести нові санкції проти Росії.

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Я розраховую на підтримку міністрів спорту Європейського Союзу та Великої Британії. У середу я збираюся надіслати їм листа, в якому закликатиму до спільних дій і розширення санкцій і на спорт. Сподіваюся, що цей голос буде почутий, бо минуле показало, що у питаннях сходу з Варшави можна побачити більше і краще, ніж зі столиць Західної Європи. Ми повинні нарешті діяти,

– заявив Каміль Бортнічук.

При цьому він усвідомлює, що ці перемовини можуть бути важкими. Адже один з головних спонсорів УЄФА – російський "Газпром". Тож навряд чи там захочуть просто відмовитися від російських грошей.

"У світовій історії бувають моменти, коли треба прийняти рішення і постояти за добро. І діяти проти римського принципу "pecunia non olet". Бо гроші іноді смердять", – переконаний політик.

Він також заявив, що якби була його воля, то він би не дав можливості збірній Польщі з футболу відправитися до Москви на матч 24 березня проти Росії.

Я вважаю, що будь-яка участь європейської збірної у спортивному заході, який відбудеться в Російській Федерації, буде використано режимом Володимира Путіна для пропагандистської діяльності,

– переконаний польський політик.

Однак він відзначив, що неявка польської команди на цей матч була б дуже болючою для вболівальників його країни.

"У житті є важливі й важливіші речі. Футбол – це головне, але мир – найголовніше", – підсумував Каміль Бортнічук.

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Відтак, на думку політика, інколи треба сказати "стоп", бо "закінчиться погано, ще й для спорту".