Металіст котиться донизу: Минай вирвав перемогу над харків'янами на останніх хвилинах матчу

У поєдинку передостаннього туру першого кола УПЛ Минай на своєму полі мінімально переміг Металіст. Єдиний гол на рахунку форварда закарпатської команди Олега Вишневського.

До звітного поєдинку обидва суперники підійшли з неприємними серіями. Господарі поля чотири матчі поспіль не можуть здобути перемогу. У харків'ян справи ще гірші: безвиграшна серія в чемпіонаті триває п'ять поєдинків поспіль.

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Перший тайм зустрічі минув за рівної гри. Реальний шанс змінити нулі на табло мав ексгравець Минаю Данило Книш, який опинився віч-на-віч з Бандурою. Проте виконання підвело вінгера Металіста.

Друга 45-хвилинка була за підопічними Шарана. Мали нагоди відправити м'яч у сітку воріт Металіста Кулієв та Воробчак.

Прекрасну нагоду на 78-й хвилині матчу змарнував найкращий бомбардир харків'ян в нинішньому сезоні Максим Прядун. Форвард з лінії штрафного в оточенні кількох суперників пробив поруч з правою дев'яткою.

Розв'язка матчу настала за три хвилини до фінального свистка. Тарас Дмитрук зробив подачу на голову Олега Вишневського і форвард Минаю не схибив.

Минай – Металіст 1:0

Гол: Вишневський, 87.

Минай: Бандура, Дмитрук, Нємчанінов, Горін, Трубочкін (Рогозинський, 90+2), Хахльов, Вітенчук, Кулієв (Колесник, 77), Твердохліб, Воробчак (Касімов, 90+2), Вишневський (Байдал, 88).

Металіст: Костик - Мизюк, Клименчук, Романюк (Шамич, 58), Каплієнко, Ралюченко, Коркішко (Книш, 19), Багачанський (Панасенко, 58), Підлепенець, Картушов (Демченко, 84), Прядун.

Завдяки цій перемозі команда Шарана піднялася на 11-ту сходинку турнірної таблиці. А от харків'яни, які прекрасно провели стартовий відрізок чемпіонату, опустилися на 9-е місце.