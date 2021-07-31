Минай сенсаційно переміг Олександрію в матчі УПЛ

У суботу, 31 липня, Минай зустрівся з Олександрією у 2-му турі української Прем'єр-ліги. Переможцем на стадіоні "Минай" став домашній клуб.

Минай – Олександрія 1:0

Гол: Вишневський, 90

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Майже весь перший тайм пройшов дуже нудно, лише під кінець 45-хвилинки команди змогли зробити декілька моментів.

М'яч рикошетом від ноги Бабогло пролетів на поперечиною воріт Білика. Білоног пробивав. Згодом Селезньов пробив через себе після навісу з кутового, але Білик був на чеку і забрав м'яч. Було ефектно.

Після перерви команди заграли активніше. Спінеллі відразу ж взявся за справу – пробив у дальній кут, але м'яч прокотився поруч зі штангою.

На 57-й хвилині просто забійний момент у Селезньова. Багайоко знайшов щілину для навісу, але Євген з меж воротарського примудрився пробити вище воріт.

Все ж, на 90-й хвилині Минай сенсаційно вирвав перемогу. Спочатку Білик потягнув удар з меж штрафного, але у продовженні атаки Вишневський виявився найспритнішим у володіннях Олександрії і забив зблизька.